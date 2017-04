Slachtoffer van aanslag op spelersbus Dortmund spreekt vanuit ziekenhuis

Yari Pinnewaert

12/04/17 - 17u23 Bron: Instagram

53.1k Likes, 2,804 Comments - Marc Bartra (@marcbartra) on Instagram: "Hola a todos! Como veis ya estoy mucho mejor, muchas gracias a todo el mundo por los mensajes de..."

Marc Bartra, de Spaanse verdediger van Borussia Dortmund, heeft voor het eerst gereageerd na de aanslagen op de spelersbus van de Borussen van gisteravond. Hij werd nadien afgevoerd naar het ziekenhuis maar stelt het intussen goed, zo meldt hij via zijn Instagrampagina. "Dag iedereen! Zoals jullie kunnen zien gaat het al veel beter met mij, bedankt iedereen voor de steun! Ik wil mijn ploegmaats, de fans en héél Borussia dan ook een hart onder de riem steken voor de wedstrijd van vanavond!", zo schreef het jeugdproduct van FC Barcelona bij een foto waarop te zien is hoe zijn rechterarm en linkerpols is ingepakt.