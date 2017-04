Bestuursvoorzitter Dortmund: "We wijken niet voor terreur"

Door: redactie

12/04/17 - 13u18 Bron: Belga

© reuters.

Hans-Joachim Watzke, de bestuursvoorzitter van Borussia Dortmund, heeft woensdag laten optekenen dat de Duitse club niet zal wijken voor terreur. Daarmee reageert hij op de gebeurtenissen van dinsdagavond, toen de spelersbus getroffen werd door drie bomexplosies. Daarbij raakte verdediger Marc Bartra gewond, hij is intussen geopereerd. Het voor dinsdagavond geplande Champions League-duel tegen Monaco werd uitgesteld naar vandaag (18u45).

Watzke woonde in de voormiddag de training van Borussia bij. "De BVB-familie was altijd al heel sterk wanneer er met moeilijke situaties moest omgegaan worden", klinkt het op de clubwebsite van de Borussen. "Dit is misschien wel de moeilijkste situatie van de voorbije decennia. Ik ben er echter van overtuigd dat we ons sterker dan ooit zullen tonen".



Dortmund is flink geschrokken door de gebeurtenissen van dinsdagavond, maar moet woensdag wel aan de bak in de heenmatch van de kwartfinales van het kampioenenbal. "We spelen niet alleen voor onszelf, we spelen voor iedereen. We willen tonen dat terreur en haat ons doen en laten niet kan bepalen. En we spelen uiteraard voor Marc Bartra, die zijn team wil zien winnen", aldus Watzke, die alle BVB-supporters oproept om het team 90 minuten lang te steunen. "Ik heb in de kleedkamer aan de spelers al gevraagd om te tonen dat we niet wijken voor terreur."