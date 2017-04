Zij zaten in Dortmund gisteren en zijn ook vandaag weer op weg naar Duitsland: "Laten ons niet bang maken"

Bieke Cornillie

12/04/17 - 12u49 Bron: Eigen berichtgeving

Rechts supporter Tony Persy. Hij is lid van de Belgische Borussia Dortmund-fanclub 'De Rupelborussen' en was gisteren in het stadion voor de wedstrijd tegen AS Monaco. © RV.

Ook heel wat Belgen vertoefden gisteren in Dortmund voor de match van hun geliefde ploeg tegen AS Monaco. Fans van de twee Belgische supportersclubs, de Rupelborussen en de Süd-Winners, zaten al in het stadion toen ze het nieuws van de aanslag vernamen.

Bang ben ik niet, integendeel, het zal allemaal wel extra beveiligd zijn. Wij komen elke week, er kan altijd iets gebeuren. Ik ben meer ongerust over de manier waarop de spelers dit mentaal zullen opvatten Frederik Michiels Jamie Persy, Patrick Laevaert, Ryan Laevaert en Raoul Vercauteren aan het stadion. © RV.

"Ik begon het vreemd te vinden toen omstreeks 20 uur nog geen enkele speler zich aan het opwarmen was op het veld." Aan het woord is Tony Persy, lid van de Belgische Borussia Dortmund-fanclub 'De Rupelborussen'. Zij trokken gisteren met acht supporters uit de Rupelstreek naar de heenmatch van de kwartfinale in de Champions League toen er een explosie plaatsvond aan de spelersbus.



"Op dat moment begonnen via Facebook ook reacties binnen te lopen dat er een aanslag was gepleegd op de spelersbus. Pas rond half negen werd duidelijk dat de match niet zou plaatsvinden en werd er ook omgeroepen dat we het stadion moesten verlaten. Van een explosie spraken ze niet, puur om geen paniek te veroorzaken", vertelt Persy.



"Ze bedankten ons nog dat we zo lang op de ploeg hadden gewacht. Supporters van tegenstander Monaco begonnen nog wel de naam van hun ploeg te scanderen - die hadden waarschijnlijk niet echt door wat er aan de hand was -, maar na wat boegeroep gingen ze spontaan voor Borussia supporteren. De solidariteit was plots enorm."



Eenmaal buiten het stadion, merkte Tony weinig angst of paniek onder de fans. "Er reden wel politiewagens af en aan, maar dat was het enige. Gisteravond zijn we nog terug naar België gereden, maar ondertussen zijn we al weer onderweg naar Duitsland, om de match vanavond mee te pikken. We laten ons niet bang maken."



Blijven slapen

Frederik Michiels uit Dendermonde bleef gisteravond onverwacht in Dortmund slapen. Hij is er samen met zijn twee kinderen van 10 en 12 en met 25 andere fans van supportersclub Süd-Winners. Een deel van het gezelschap was net aan de ingang, toen ze het nieuws via sociale media vernamen. "Eerst waren er allerlei speculaties, maar via de officiële Facebookpagina van Borussia werd dan officieel duidelijk dat de wedstrijd niet zou plaatsvinden. Paniek was er niet, maar ik was wel wat ongerust omdat mijn kinderen erbij waren, natuurlijk."



Terugkeren was te gek, vond Frederik, en dus zocht hij een hotel in de stad. "In de bar hebben we nog met tal van Franse supporters gepraat, die ook noodgedwongen op zoek moesten naar een slaapplek. Er was eigenlijk heel veel solidariteit." Vandaag trekt Frederik gewoon opnieuw richting stadion. "Bang ben ik niet, integendeel, het zal allemaal wel extra beveiligd zijn. Wij komen elke week, er kan altijd iets gebeuren. Ik ben meer ongerust over de manier waarop de spelers dit mentaal zullen opvatten."