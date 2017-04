Gefrustreerde Wayne Rooney is zijn bijrol bij Manchester United meer dan beu

Eline Van Der Meulen

12/04/17 - 12u00 Bron: Mail Online

© afp.

Wayne Rooney vreest dat zijn voetbalcarrière met een sisser zal aflopen. De kapitein van Manchester United loopt met de dag meer gefrustreerd door zijn bijrol op het veld. Rooney maakte eerder al duidelijk aan zijn ploegmaats dat hij deze zomer vertrekt bij de club. Hoewel hij altijd hoopte om op een hoogtepunt te eindigen, zal dit niet meteen gebeuren, denkt de 31-jarige topspeler.

De Engelse spits miste de laatste twee wedstrijden van Manchester United met een enkelblessure. Daarom zal hij hoogtwaarschijnlijk de kwartfinale van de Europa League van donderdag tegen Anderlecht missen. Toch wou de topschutter elke opportuniteit grijpen en spelen, als Jose Mourinho hem er maar de kans toe had gegeven. Rooney heeft sinds de match tegen Stoke nog maar 131 minuten op het veld gestaan. Hij is ook al niet meer aangetreden in de Europa League sinds de winst tegen Zorya Luhansk van december. Bij het winnen van de League Cup in februari kwam hij er ook al niet aan te pas. Vorige maand werd hij uit de Engelse selectie gelaten voor de wedstrijden tegen Litouwen en Duitsland. Reden daarvoor was het tekort aan speelminuten van de Engelse spits.

Zijn agent, Paul Stretford, bekijkt verschillende mogelijkheden en de meest waarschijnlijke is een transfer naar de Chinese Super League. Everton blijft ook nog steeds interesse tonen in de topschutter van Manchester United, maar dan zal Rooney wel genoegen moeten nemen met minder loon.



Ook een verhuis naar Amerika kan een oplossing bieden. Maar dan moet er eerst een Amerikaanse club gevonden worden waar Rooney aan de slag kan gaan. Ook het vinden van een woonst voor hem en zijn gezin moet daarvoor bekeken worden.



Rooney zal zijn laatste wedstrijd in het shirt van Manchester United spelen tijdens de hulde voor Michael Carrick in juni. Zelfs al zou Man Utd de Europa League finale halen op 24 mei, dan is het nog niet zeker of hun kapitein in de selectie zal zitten.