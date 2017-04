In dit luxueuze hotel (waar ook Obama verbleef) zullen sterren van Manchester United straks hun intrek nemen

SG

12/04/17 - 10u53

Morgen neemt Anderlecht in de kwartfinales van de Europa League het in eigen huis op tegen het 'grote' Manchester United. En de komst van de rijkste voetbalclub ter wereld - vorig jaar een omzet van 689 miljoen euro - mag uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Vanavond omstreeks 18u landen de Mancunians in Zaventem om vervolgens hun intrek te nemen in het luxueuze 'The Hotel' (het vroegere Hilton), gelegen aan de Waterloolaan in het hartje van Brussel.



Met 420 comfortabele kamers, vier sterren, een schitterend uitzicht op de hele stad, de komst van verschillende celebrities en een prijskaartje variërend van 150 euro per nacht (voor een Superior Room) tot liefst 2.500 euro per nacht (voor de Splendour Suite) staat The Hotel hoog aangeschreven. Drie jaar geleden verbleef niemand minder dan voormalig VS-president Barack Obama nog in The Hotel en ook Donald Trump maakt binnenkort wellicht zijn opwachting wanneer hij op 25 mei naar ons land komt.