Bongonda: "Als straks Chelsea, Manchester of Atlético belt, moet ik die stap durven te zetten"

Stijn Joris

12/04/17 - 07u29

Nog tot 2019 ligt Theo Bongonda bij Celta de Vigo onder contract. Hij is er aan zijn derde seizoen bezig en heeft het enorm naar zijn zin in Galicië. "Ik zou hier gerust nog twee of drie jaar kunnen blijven, maar het is niet mijn ambitie om hier de rest van mijn carrière door te brengen. Als straks Chelsea, Manchester of Atlético belt, moet ik die stap durven te zetten. Elke voetballer wil toch op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Als ik er een club mag uitkiezen, ga ik voor Sevilla. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot die ploeg. Ik weet niet waarom. Het zou een prima volgende stap in mijn carrière zijn. Sevilla vind je altijd in de top vijf terug en ze spelen altijd Europees. Het is ook een leuke stad. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als Real Madrid straks zou aankloppen, dat ik neen zeg. (lacht) Ik wil gewoon stap per stap groeien. Drie jaar geleden zat ik nog op de bank tegen Beveren. Intussen heb ik al in Bernabeu gespeeld."