Aanslag Dortmund: extreemlinks of islamistisch motief? "Ook sporters staan nu op dodenlijst IS"

Door: Olivier Minnebo & Fien Tondeleir

12/04/17 - 06u46

© getty.

Bij explosies vlak voor de kwartfinale in de Champions League tussen Borussia Dortmund en AS Monaco gisteren, zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Speler Marc Bartra (26) onderging al een operatie, ook een motoragent liep verwondingen op. Speurders kijken nu naar een "islamistische achtergrond". Aanleiding is een brief die na het incident werd gevonden. Ook een tweede brief - uit antifascistisch milieu - wordt momenteel ondergezocht.