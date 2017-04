Officieel: "Aanslag op spelersbus Dortmund is een daad van terreur", één verdachte opgepakt

Door: Olivier Minnebo & Fien Tondeleir

12/04/17 - 14u10

De spelersbus heeft gewapend glas, toch sneuvelden de ruiten door de knal. Spelers Sahin, Piszczek en Schmelzer weten niet onmiddellijk wat er is gebeurd. © EPA.

De Duitse politie heeft deze middag tijdens een persconferentie officieel verklaard dat de aanslag gisteren op een spelersbus van Borussia Dortmund weldegelijk een terreurdaad was. Volgens het Duitse 'Bild' is één "islamistische" persoon intussen gearresteerd. Bij explosies vlak voor de kwartfinale in de Champions League tussen de Duitse club en AS Monaco raakten gisteren twee mensen gewond. De bommen die zijn afgegaan, waren gevuld met metalen pinnen.

De aanslag is een "symbool voor het beleid van BVB", dat zich niet voldoende uitspreekt tegen racisten, nazi's en rechtspopulisten Uit tweede brief #Antifa-#Anschlag auf #BVB-Bus¿? https://t.co/taRqlKjpxK Seite für direkten Zugriff inzwischen gesperrt¿ pic.twitter.com/SGV4335OuT — Catarin Ense¿¿ (@CatEns) Wed Apr 12 00:00:00 MEST 2017 ¿Eine widerwärtige Tat¿: Kanzlerin #Merkel entsetzt über Anschlag auf @BVB-Bus. Großes Lob an Mannschaft, Fans und die Polizei. #BVBASM pic.twitter.com/2iAUR915Wt — Steffen Seibert (@RegSprecher) Wed Apr 12 00:00:00 MEST 2017 De politie richt haar vizier op twee verdachten uit "het islamistische milieu". Dat meldde ze tijdens een persconferentie. Bij beide verdachten werden huiszoekingen uitgevoerd, één van hen werd opgepakt. "We bekijken of we een aanhoudingsbevel tegen hem gaan uitvaardigen", zei een woordvoerster van het federaal parket. Meer informatie wil men nog niet kwijt.



Het parket lijkt dus uit te gaan van een islamistisch motief. Gisteren werd op de plek waar de bommen zijn afgegaan, een opeisingsbrief gevonden. Die brief wordt op dit moment "in het bijzonder nog vanuit islamwetenschappelijk standpunt onderzocht". Daarom kan nog geen "sluitende evaluatie" van het document worden gegeven.



In de brief wordt verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn (19 december) en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië. Volgens Duitse media zou de brief beginnen met de woorden "In naam van Allah".



De brief zou daarnaast vermelden dat nu ook sporters en andere prominenten in Duitsland "en andere kruisvaarderslanden" op een "dodenlijst van Islamitische Staat" staan. En ook bondskanselier Angela Merkel wordt geviseerd: "Merkel, blijkbaar deren je kleine smerige onderdanen jou niet". De brief zou geen IS-symbolen vertonen.



Tweede brief

Ook een tweede opeisingsbrief werd gevonden. Die zou afkomstig zijn uit het antifascistische milieu, maar volgens de Duitse politie is het eerder ongeloofwaardig dat de aanval uit extreemlinkse hoek komt. In de brief wordt gezegd dat de bus met zelfgemaakte explosieven werd aangevallen als "symbool voor het beleid van BVB", dat zich niet voldoende uitspreekt tegen racisten, nazi's en rechtspopulisten. Het artikel werd gisteravond online gezet, net voor middernacht, maar is nu niet meer toegankelijk. Op Twitter zijn wel enkele screenshots verschenen.



BKA, de recherchedienst van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, houdt wel rekening met "nog meer aanslagen". Dat meldt de Duitse krant 'Tagesspiegel' en blijkt uit een analyse van de situatie.



Lof van Merkel

Duits bondskanselier Angela Merkel heeft de aanslag inmiddels veroordeeld als een "walgelijke daad". Dat zegt haar woordvoerder Steffen Seibert. In een telefoongesprek met CEO van de club, Hans-Joachim Watzke, heeft ze de staff, spelers en fans goede moed gewenst. Merkel had ook veel lof over het optreden van de politie. Volgens Seibert was ze, net als miljoenen anderen, ontzet door het nieuws. "Het een walgelijke daad", luidde het. Daarnaast kan men alleen maar opgelucht zijn dat de gevolgen niet ernstiger waren. "Onze gedachten gaan uit naar de twee gewonden."

Toen de bus de hoofdstraat opdraaide, hoorden we een luide knal, een echte explosie. We hebben ons toen gebukt en zijn op de grond gaan liggen, omdat we niet wisten of er meer zou gebeuren Doelman Roman Bürki Twee gewonden

De explosies deden zich gisteravond net voor de spelersbus voor, bij het hotel waar het team verbleef. "De bus werd op twee plaatsen beschadigd. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis", liet Borussia Dortmund in een eerste korte reactie weten. Deze ochtend bevestigde de politie dat naast speler Marc Bartra (26) - die onder meer glasscherven in de arm kreeg - ook een politieagent op een motor gewond is geraakt. Hij reed voor de bus uit en escorteerde het team naar het stadion, zo klonk het in een verklaring van de politie van Dortmund. De man liep een verwonding op en verkeerde ook in shock.



De explosieven, die kort na 19 uur ontploften, zaten volgens de eerste bevindingen van de politie verstopt in een haag. Dat meldde een woordvoerder van de politie gisteravond.



Op de grond

Bij speler Bartra werden in het ziekenhuis onder meer een spaakbeenbreuk en verwondingen aan de rechterpols vastgesteld. De Spaanse verdediger ging gisteravond nog onder het mes. Volgens de Duitse krant 'Bild' zou hij zeker tot het einde van het seizoen uit zijn.



"Ik zat op de bus op de laatste rij naast Marc", vertelde Dortmund-doelman Roman Bürki aan de krant 'Blick'. "Toen de bus de hoofdstraat opdraaide, hoorden we een luide knal, een echte explosie. We hebben ons toen gebukt en zijn op de grond gaan liggen, omdat we niet wisten of er meer zou gebeuren. Marc werd geraakt door rondvliegende glassplinters." Spelers Marc Bartra (26) raakte onder meer gewond aan de arm en liep een spaakbeenbreuk op. Hij werd gisteravond al geopereerd, maar zou zeker tot het einde van het seizoen out zijn. © photo news. De spelers weten niet goed wat hen net is overkomen. © photo news. Le parcage manifeste son soutien à Dortmund et son public ! #BVBASM pic.twitter.com/s3pqwvwzTt — AS MONACO ¿¿¿¿ (@AS_Monaco) Tue Apr 11 00:00:00 MEST 2017 Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J — Borussia Dortmund (@BVB) Tue Apr 11 00:00:00 MEST 2017 Unsere ganze Unterstützung für @MarcBartra, @BVB und alle seine Fans — FC Barcelona (@FCBarcelona) Tue Apr 11 00:00:00 MEST 2017