Opeisingsbrief aanslag spelersbus Dortmund suggereert islamistisch motief

© afp.

Vlak voor de kwartfinale in de Champions League tussen Borussia Dortmund en AS Monaco zijn er gisteren meerdere explosies geweest rond het hotel en de spelersbus van de Duitse topclub. Speler Marc Bartra werd met verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd en onderging een operatie. De onderzoekers van de aanslag op de spelersbus in Dortmund kijken naar een "islamistische achtergrond". Aanleiding is de tekst in de brief die na het incident werd gevonden. Daarin wordt verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië.



Ook een motoragent die voor de spelersbus uitreed, is gewond geraakt. Dat bevestigen de autoriteiten deze morgen. De wedstrijd is uitgesteld naar vanavond. Over een motief van de daders is nog niets bekend. De politie heeft het wel over een gerichte aanval op Borussia Dortmund.

"De spelersbus werd op twee plaatsen beschadigd. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis", liet Borussia Dortmund in een eerste korte reactie weten. Deze morgen bevestigde de politie dat naast speler Marc Bartra, ook een politieagent op een motor gewond is geraakt. De politieman reed voor de bus uit om het team te escorteren naar het stadion, zo klonk het deze morgen in een verklaring van de politie van Dortmund.



De man liep een verwonding op door de drie explosies en verkeerde ook in shocktoestand. Hij kan voorlopig nog niet terug aan de slag.



Explosie

Volgens de club heeft zich een explosie voor de spelersbus voorgedaan. Dat gebeurde bij het spelershotel. Later werd duidelijk dat de gewonde speler in kwestie de Spanjaard Marc Bartra is. In het ziekenhuis werden een spaakbeenbreuk en kwetsuren aan de rechterpols vastgesteld. De Spaanse verdediger ging gisterenavond nog onder het mes. Het is niet duidelijk hoe lang hij buiten strijd zal zijn. "Ik zat op de bus op de laatste rij naast Marc", vertelde Dortmund-doelman Roman Bürki aan de krant Blick. "Toen de bus de hoofdstraat opdraaide hoorden we een luide knal, een echte explosie. We hebben ons toen gebukt en op de grond gelegd, omdat we niet wisten of er meer zou gebeuren. Marc werd hierbij geraakt door rondvliegende glassplinters."



Explosieven in haag

De explosieven, die kort na 19u in de buurt van de spelersbus van Dortmund ontploften, zaten volgens de eerste bevindingen van de politie verstopt in een haag. Dat heeft een woordvoerder van de politie deze avond gemeld. De politie kwam op basis van een eerste onderzoek tot de conclusie dat er "serieuze explosieven" zijn gebruikt en spreekt van een aanval, meer informatie werd niet gegeven. Er is volgens Officier van Justitie Sandra Lücke wel een brief gevonden in de buurt waar de explosieven zijn afgegaan en daarin wordt de actie opgeëist, maar de echtheid van de brief wordt onderzocht.



Commissaris Lange noemde de explosies een gerichte aanval, maar wil nog niet spreken van terreur. "Het risico op een terreuraanval is vandaag niets nieuws," aldus Lange. "We bereiden ons hier al een hele tijd op voor. Ik wil niet suggereren dat dit een terreuraanval was, dat wordt nog allemaal onderzocht. We willen voorzichtig zijn."



Na overleg met de UEFA werd beslist om de wedstrijd uit te stellen naar vandaag. De kwartfinale tegen AS Monaco wordt vanavond om 18u45 gespeeld. De tickets van gisteren blijven geldig. De spelers van Borussia Dortmund zijn compleet in shock na het incident. "Iedereen is enorm geschokt", verklaarde bestuursvoorzitter Hans-Joachim Watzke. "De spelers zijn nog lange tijd bij elkaar geweest. Dat de match naar morgen is verplaatst, vormt een ongelukkige situatie, maar er was helaas geen ander alternatief. We moeten kijken hoe het morgen gaat en we zullen proberen ons zo professioneel mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd. Maar we weten dat dit niet eenvoudig zal zijn."