Aanslag Dortmund: extreemlinks of islamistisch motief? "Ook sporters staan nu op dodenlijst IS"

Door: Olivier Minnebo & Fien Tondeleir

12/04/17 - 06u46

De spelersbus heeft gewapend glas, toch sneuvelden de ruiten door de knal. Spelers Sahin, Piszczek en Schmelzer weten niet onmiddellijk wat er is gebeurd. © EPA.

Bij explosies vlak voor de kwartfinale in de Champions League tussen Borussia Dortmund en AS Monaco gisteren, zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Speler Marc Bartra (26) onderging al een operatie, ook een motoragent liep verwondingen op. Speurders kijken nu naar een "islamistische achtergrond". Aanleiding is een brief die na het incident werd gevonden. Ook een tweede brief - uit antifascistisch milieu - wordt momenteel ondergezocht.

De aanslag is een "symbool voor het beleid van BVB", dat zich niet voldoende uitspreekt tegen racisten, nazi's en rechtspopulisten Uit tweede brief #Antifa-#Anschlag auf #BVB-Bus¿? https://t.co/taRqlKjpxK Seite für direkten Zugriff inzwischen gesperrt¿ pic.twitter.com/SGV4335OuT — Catarin Ense¿¿ (@CatEns) Wed Apr 12 00:00:00 MEST 2017 In een van de brieven, die werd gevonden in de buurt waar de explosieven zijn afgegaan, wordt verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, die plaatsvond in december, en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië. Volgens Duitse media zou de brief beginnen met de woorden "In naam van Allah". De brief zou daarnaast vermelden dat nu ook sporters en andere prominenten in Duitsland "en andere kruisvaarderslanden" op een "dodenlijst van Islamitische Staat" staan. Zo klinkt het in verschillende Duitse media. De brief zou geen IS-symbolen vertonen.



Speurders hebben deze voormiddag ook laten weten dat ze een tweede brief gevonden hebben waarin de aanslag wordt opgeëist. Die brief zou afkomstig zijn uit het antifascistische milieu. Volgens persbureau DPA is de tekst gisteravond laat, dinsdag, op het internet verspreid. In de brief wordt gezegd dat de bus met zelfgemaakte explosieven werd aangevallen als "symbool voor het beleid van BVB", dat zich niet voldoende uitspreekt tegen racisten, nazi's en rechtspopulisten. In de tekst wordt ook vermeld dat de BVB-spelers in geen geval "het doelwit van deze symbolische daad" waren. Het artikel werd gisteravond online gezet, net voor middernacht, maar is nu niet meer toegankelijk. Op Twitter zijn wel enkele screenshots verschenen.



De onderzoekers benadrukken echter dat er nog geen zekerheid is over de achtergrond van de aanslag - islamistisch of extreemlinks. Het federaal parket, dat het onderzoek heeft overgenomen, zal tijdens een persconferentie om 14 uur deze namiddag meer informatie te geven over de huidige stand van het onderzoek. Onder meer de echtheid van de brieven wordt ondergezocht.



Terreurdaad?

Politiecommissaris Lange noemde de explosies gisteravond tijdens een persconferentie "een gerichte aanval", maar wil nog niet spreken van terreur. "Het risico op een terreuraanval is vandaag niets nieuws," aldus Lange. "We bereiden ons hier al een hele tijd op voor. Ik wil niet suggereren dat dit een terreuraanval was, dat wordt nog allemaal onderzocht. We willen voorzichtig zijn." De spelersbus van Borussia Dortmund. Vooral de achterkant werd zwaar toegetakeld. © afp. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook vandaag nog is de plek van de aanslag afgesloten. Zwaarbewapende agenten patrouilleren in de buurt. © afp. © getty. © photo news.

Toen de bus de hoofdstraat opdraaide, hoorden we een luide knal, een echte explosie. We hebben ons toen gebukt en zijn op de grond gaan liggen, omdat we niet wisten of er meer zou gebeuren Doelman Roman Bürki Twee gewonden

De explosie deed zich gisteravond net voor de spelersbus voor, bij het hotel waar het team verbleef. "De bus werd op twee plaatsen beschadigd. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis", liet Borussia Dortmund in een eerste korte reactie weten. Deze ochtend bevestigde de politie dat naast speler Marc Bartra (26) - die onder meer glasscherven in de arm kreeg - ook een politieagent op een motor gewond is geraakt. Hij reed voor de bus uit en escorteerde het team naar het stadion, zo klonk het in een verklaring van de politie van Dortmund. De man liep een verwonding op - wat precies, is niet geweten - en verkeerde ook in shocktoestand. Hij kan voorlopig nog niet terug aan de slag.



Op de grond

Bij speler Bartra werden in het ziekenhuis onder meer een spaakbeenbreuk en verwondingen aan de rechterpols vastgesteld. De Spaanse verdediger ging gisteravond nog onder het mes. Volgens de Duitse krant 'Bild' zou de verdediger zeker tot het einde van het seizoen uit zijn.



"Ik zat op de bus op de laatste rij naast Marc", vertelde Dortmund-doelman Roman Bürki aan de krant 'Blick'. "Toen de bus de hoofdstraat opdraaide, hoorden we een luide knal, een echte explosie. We hebben ons toen gebukt en zijn op de grond gaan liggen, omdat we niet wisten of er meer zou gebeuren. Marc werd geraakt door rondvliegende glassplinters."



Explosieven in haag

De explosieven, die kort na 19 uur ontploften, zaten volgens de eerste bevindingen van de politie verstopt in een haag. Dat meldde een woordvoerder van de politie gisteravond. De politie kwam op basis van een eerste onderzoek tot de conclusie dat er "serieuze explosieven" zijn gebruikt en spreekt van "een aanval". Spelers Marc Bartra (26) raakte onder meer gewond aan de arm en liep een spaakbeenbreuk op. Hij werd gisteravond al geopereerd, maar zou zeker tot het einde van het seizoen out zijn. © photo news. De spelers weten niet goed wat hen net is overkomen. © photo news. Le parcage manifeste son soutien à Dortmund et son public ! #BVBASM pic.twitter.com/s3pqwvwzTt — AS MONACO ¿¿¿¿ (@AS_Monaco) Tue Apr 11 00:00:00 MEST 2017 Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J — Borussia Dortmund (@BVB) Tue Apr 11 00:00:00 MEST 2017 Unsere ganze Unterstützung für @MarcBartra, @BVB und alle seine Fans — FC Barcelona (@FCBarcelona) Tue Apr 11 00:00:00 MEST 2017