Eén speler gewond na explosies bij spelersbus Borussia Dortmund, match uitgesteld naar morgen

Vlak voor de kwartfinale tussen Borussia Dortmund en AS Monaco is er een explosie geweest rond het hotel en de spelersbus van de Duitse topclub. Dat bevestigt Borussia Dortmund. Speler Marc Bartra zou volgens het Duitse Bild zelfs gewond naar het ziekenhuis zijn gevoerd. De krant maakt ook gewag van niet één, maar drie ontploffingen.



"De spelersbus werd op twee plaatsen beschadigd. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis", laat Borussia Dortmund weten in een kort bericht op zijn website. Volgens de club heeft zich een explosie voor de spelersbus voorgedaan. Dat gebeurde bij het spelershotel. De spelers zijn volgens de club veilig. Er is volgens BvB ook geen gevaar in en rond het stadion.



De wedstrijd is zopas uitgesteld naar morgen. Dat laat Borussia Dortmund weten via Twitter. De kwartfinale tegen AS Monaco wordt morgenavond om 18u45 gespeeld. De tickets van vandaag blijven geldig.



