Alles wat we nu weten over explosies bij spelersbus Borussia Dortmund

Vlak voor de kwartfinale in de Champions League tussen Borussia Dortmund en AS Monaco zijn er meerdere explosies geweest rond het hotel en de spelersbus van de Duitse topclub. Speler Marc Bartra werd met verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. De wedstrijd is uitgesteld naar morgenavond. De oorzaak van de explosies is nog niet bekend.

"De spelersbus werd op twee plaatsen beschadigd. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis", liett Borussia Dortmund in een eerste korte reactie weten. Volgens de club heeft zich een explosie voor de spelersbus voorgedaan. Dat gebeurde bij het spelershotel. Later werd duidelijk dat de gewonde speler in kwestie de Spanjaard Marc Bartra is. Volgens Duitse media heeft de Spaanse verdediger snijwonden aan de hand opgelopen door glasscherven, zijn toestand zou niet ernstig zijn. De andere spelers hebben het spelershotel intussen verlaten.



Na overleg met de UEFA werd beslist om de wedstrijd uit te stellen naar morgen. Dat liet Borussia Dortmund weten via Twitter. De kwartfinale tegen AS Monaco wordt morgenavond om 18u45 gespeeld. De tickets van vandaag blijven geldig.



De politie in Dortmund zoekt met een drone overigens nog naar explosieven. Dat gebeurt in de omgeving waar eerder op de avond drie ontploffingen te horen waren in de buurt van de spelersbus van Borussia Dortmund.