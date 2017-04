NAC Breda verlengt contract Stijn Vreven

Bewerkt door:

11/04/17 - 16u12 Bron: Belga Bewerkt door: Olivier Minnebo 11/04/17 - 16u12 Bron: Belga

Stijn Vreven. © Pro Shots.

Stijn Vreven is ook komend voetbalseizoen hoofdtrainer bij NAC Breda. De leiding van de Nederlandse eerstedivisieclub is tevreden over de Belg, die in januari werd aangesteld. Vreven ondertekende vandaag een contract tot de zomer van 2018, met daarin een optie op een extra jaar.