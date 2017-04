Alweer nieuw slachtoffer op trainerskerkhof Palermo: nu al vierde coach ontslagen

Eline Van Der Meulen

11/04/17 - 13u10 Bron: Belga

Paul Baccaglini, de nieuwe sterke man van Palermo grijpt al in met een trainerswissel. © getty.

Palermo heeft voor de vierde keer dit seizoen zijn trainer ontslagen. Diego Bortoluzzi werd vandaag aangesteld bij de Italiaanse staartploeg als vervanger van de Uruguayaan Diego Lopez.

Palermo begon het seizoen met Davide Ballardini op de bank. Hij werd begin september na amper twee speeldagen opzijgeschoven en vervangen door Roberto De Zerbi. Die moest op 1 december plaatsmaken voor Eugenio Corini. Na diens ontslag eind januari werd Diego Lopez aangesteld.



Trainerswissels waren bij Palermo schering en inslag onder voormalig voorzitter Maurizio Zamparini. Die stelde tussen 2002 en zijn vertrek vorige maand 28 trainers aan in Sicilië. Deze trainerswissel is de eerste onder het voorzitterschap van Paul Baccaglini, die de club begin maart overnam.



Palermo staat op zeven speeldagen van het einde van de competitie 19e en voorlaatste in de Serie A met 15 punten. Empoli, dat op de eerste niet-degradatieplaats staat, heeft 8 punten meer.