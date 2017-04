De meeste dromen zijn bedrog, maar duidelijk niet als je Marcus Rashford heet

SW

Marcus Rashford heeft zijn droom waargemaakt. De 20-jarige aanvaller, schreef als 11-jarige knaap een briefje over zijn toekomst. "Ik hoop op een heldere toekomst, zowel in als buiten school. Ik heb één doel in mijn leven, en dat is om een professionele voetballer te worden, hopelijk bij Manchester United", schreef Rashford toen.



Mooi om te zien hoe de Britse aanvaller zijn levensdoel kon nastreven. Hij debuteerde in 2016 bij 'The Mancunians' onder Louis Van Gaal en schoot in zijn eerste wedstrijd meteen twee keer raak. Ook zondag tegen Sunderland scoorde Rashford. De jonge international zette de 0-3 eindstand op het scorebord tegen de ploeg van Jason Denayer en Adnan Januzaj.