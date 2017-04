Gentleman Ranieri: "Wil niet zeggen wie verantwoordelijk is voor mijn ontslag, ik ben een loyale man"

Door: Glenn Bogaert, Eline Van Der Meulen

11/04/17 - 11u30 Bron: Sky Sports

Eind februari werd Claudio Ranieri verrassend de deur gewezen bij Leicester City. Verrassend in die zin dat de bejubelde kampioenenmaker bij 'The Foxes' een goddelijke status had bereikt en onaantastbaar leek. Niks bleek echter minder waar. De charmante Italiaan werd op de straatstenen gezet en zijn C4 zindert anderhalve maand later nog steeds na. Opvallend is dat hij denkt te weten wie voor zijn ontslag gezorgd heeft, maar namen wil hij niet noemen.

© ap. Eén ding weigert Ranieri te geloven: dat de spelers achter zijn exit bij uittredend landskampioen Leicester zitten. "Ik kan niet geloven dat mijn spelers mij 'vermoord' hebben, nee, nee, nee, dat geloof ik echt niet. Misschien was het wel iemand achter mij die verantwoordelijk is. Ik had een klein probleempje vorig seizoen, maar toen wonnen we de titel. Misschien dat die mensen, nu we heel wat matchen verloren, een beetje meer pushten om mij weg te krijgen."



Op het moment dat de bij de fans nog altijd geliefde manager werd ontslagen, hing Leicester City amper een puntje boven de degradatiezone. Intussen staat de ploeg van Jamie Vardy en Riyad Mahrez weer helemaal op de rails na vijf opeenvolgende competitiezeges onder het bewind van assistent Craig Shakespeare. Bovendien plaatsten de blauwhemden zich tussendoor ook nog eens voor de kwartfinales van de Champions League na een 2-0 zege in de terugmatch tegen Sevilla. "Ik hoor heel veel verhalen", zegt Claudio Ranieri. "Ik wil echter niet zeggen wie de persoon is die verantwoordelijk is voor mijn exit. Ik ben een loyale man. Wat ik te zeggen had, heb ik rechtstreeks tegen die persoon binnen de club gezegd." © afp. © epa.