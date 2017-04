"Vreven verlengt vandaag contract bij NAC"

TL

Stijn Vreven zet vandaag zijn handtekening onder een nieuw contract bij de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Dat bevestigen bronnen aan het Nederlandse magazine Voetbal International.

NAC en Stijn Vreven waren in grote lijnen al akkoord om volgend seizoen met elkaar verder te gaan. Ongeacht het feit of de in januari aangestelde trainer met het elftal promoveert of niet. Dat is de uitkomst van de evaluatiegesprekken die beide partijen met elkaar hebben gevoerd.



"Uit de gesprekken met de leiding is gebleken dat de club tevreden is over de manier waarop ik werk, hoe ik denk en de ontwikkeling van de spelers zie. Daarnaast ben ik zelf ook tevreden", zei Vreven al eerder deze week. "Ik ben bij een geweldige club terechtgekomen en ik zie genoeg mogelijkheden om de ambities waar te maken."

