Club van Zakaria Bakkali ziet voorzitster vertrekken

Layhoon Chan, voorzitster van Valencia, legt haar functie in juli neer. De Singaporese zag in de twee jaar dat ze aan het bewind was bij de Spaanse club, vijf verschillende trainers komen en gaan. Landgenoot en voormalig diplomaat Anil Murthy volgt Chan op.



Liefst vijf coaches moesten de voormalige topclub, die mede door financiële problemen de afgelopen jaren ver was weggezakt, weer omhoog helpen. Cesare Prandelli, Nuno, Gary Neville en Pako Ayestaran slaagden daar niet in. Onder Salvador 'Voro' Gonzalez staat Valencia, de club van Zakaria Bakkali, voorlopig twaalfde in La Liga.