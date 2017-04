Maxime Lestienne komt weer boven water met twee treffers

Door: redactie

10/04/17 - 16u57

© Twitter.

Maxime Lestienne heeft voor het eerst sinds 12 september 2016 opnieuw de weg naar doel gevonden. De 24-jarige flankaanvaller trof in de uitwedstrijd tegen staartploeg Tom Tomsk twee maal raak. Ondanks de twee rozen moest Rubin Kazan toch vrede nemen met één punt (2-2).

Lestienne, ex-Club Brugge, kon dit seizoen nog geen potten breken. Hij kwam pas tot 9 wedstrijden in de Russische eerste klasse en trof daarin slechts één keer raak. Vandaag liet de winger zich eindelijk eens opmerken. Lestienne wiste na de pauze vanaf de stip de 1-0 van Pugin uit en leek de bezoekers in minuut 79 de volle buit te schenken met een intikker. Uiteindelijk redde Sobolev in het slot alsnog een punt voor Tom Tomsk.



Door het gelijkspel blijft Rubin Kazan hangen op een tiende plaats in het klassement. Tomsk is met 13 punten nog altijd eenzaam laatste.