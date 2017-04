Zaza tekent tot 2021 bij Valencia

Door: redactie

De Italiaanse international Simone Zaza draagt ook volgend seizoen het shirt van Valencia. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2021, zo bevestigt de Spaanse club vandaag.

De 25-jarige Zaza speelt sinds januari voor Valencia, dat hem huurt van Juventus. Tijdens de eerste seizoenshelft kwam de Italiaan, bekend om zijn knullige penaltymisser op het EK, uit voor West Ham.



In La Liga was Zaza de voorbije maanden goed voor vier competitietreffers in veertien wedstrijden. Gisteren was hij nog twee keer trefzeker op het veld van Granada (1-3). Met de transfer is naar verluidt een som van 20 miljoen euro gemoeid.



Bij Valencia is Zaza ploeggenoot van Zakaria Bakkali. Na 31 speeldagen staat het team op de twaalfde plaats.