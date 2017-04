Anthony Knockaert (ex-Standard) is beste speler in Engelse Championship

SW

Anthony Knockaert is gisterenavond tijdens een plechtigheid uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Engelse Championship, de tweede afdeling. De 25-jarige Fransman ruilde begin 2016 Standard, waar hij in een half seizoen veel indruk had gemaakt, voor Brighton & Hove Albion. Ook bij die club, waar hij teamgenoot is van Sebastien Pocognoli, drukte de winger zijn stempel.