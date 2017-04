Bayern München zonder Hummels tegen Real Madrid

Door: redactie

Bayern München moet het woensdag in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid zonder Mats Hummels stellen. De 28-jarige verdediger liep op training een voetblessure op en raakt niet tijdig hersteld. Dat meldt de Rekordmeister.

Het is niet bekend hoelang Hummels out zal zijn. Gisteren kreeg de Duitser rust in het met 4-1 gewonnen competitieduel tegen zijn ex-club Borussia Dortmund. Elf minuten voor affluiten mocht hij invallen. Tot nog toe speelde Hummels dit seizoen 38 wedstrijden onder Carlo Ancelotti.