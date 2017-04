Rapid Wenen stuurt coach Damir Canadi de laan uit

Bewerkt door: Marie Rutsaert

9/04/17 - 19u40 Bron: Belga

© photo news.

Damir Canadi staat niet langer aan het hoofd van Rapid Wenen. Dat heeft de Oostenrijkse club bekendgemaakt. Druppel was de 3-0 oplawaai die de Oostenrijkse recordkampioen, momenteel in strijd voor het behoud, gisteren kreeg van rode lantaarn Ried.

"We bevinden ons op dit moment in een erg gevaarlijke situatie", gaf sportief directeur Fredy Bickel meer uitleg. "We moeten accepteren dat we nu in de rode zone staan en dat in het achterhoofd houden als we beslissingen nemen."



De 46-jarige Canadi stond nog maar sinds november aan het hoofd van Rapid. Onder hem won het team slechts drie van zijn zeventien competitiematchen. Rapid staat na 28 speeldagen op de zevende plaats met 31 punten. Hekkensluiter Ried telt er op plaats tien vijf minder.