Isaac Mbenza wint met Montpellier in Caen

Belgen in buitenland Montpellier is op de 32e speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-2 gaan winnen op het veld van Caen. Belofte-international Isaac Mbenza kreeg een basisplaats bij de bezoekers en werd in de 83e minuut gewisseld.

Stéphane Sessègnon (49.) en Jonathan Ikoné (87.), de vervanger van Mbenza, namen de doelpunten voor hun rekening. Montpellier (36 punten) klimt naar de veertiende plaats, Caen (32) is zestiende.



In de Nederlandse Eredivisie ging rode lantaarn Go Ahead Eagles in eigen huis zwaar onderuit tegen Heracles Almelo (1-4). De thuisploeg moest al na 12 minuten met een man minder verder na rood voor Manu wegens handspel. Heracles benutte het numerieke overwicht en boekte een makkelijke zege, onder meer dankzij twee treffers van Samuel Armenteros (ex-Anderlecht). Toch moest ook de Belgische doelman Bram Castro zich één keer gewonnen geven. Sebastien Locigno maakte de partij vol bij de Eagles, die op de laatste plaats blijven hangen. Heracles is negende.



Op de 31e speeldag in de Italiaanse Serie A is het degradatieduel tussen Empoli en Pescara op een 1-1 gelijkspel geëindigd. De Marokkaanse Belg Omar El Kaddouri (9.) opende de score voor Empoli, via Gianluca Caprari (31.) kwam Pescara langszij. El Kaddouri en co. bezetten met 23 punten de zeventiende plaats en staan net boven de degradatiestreep. Pescara (14 punten) blijft de rode lantaarn.