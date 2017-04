Real-verdediger Pepe breekt twee ribben tijdens Madrileense derby

SG

8/04/17 - 21u59 Bron: Belga

© afp.

Real-verdediger Pepe heeft twee gebroken ribben overgehouden aan de stadsderby tegen Atlético Madrid (1-1). Dat meldt de Koninklijke, nadat de Portugees onderzocht werd in het universitair ziekenhuis van Madrid.

"Pepe heeft twee breuken opgelopen aan de zevende en achtste rib aan de linkerzijde van de ribbenkast", schrijft Real Madrid in een persbericht. Het is nog niet duidelijk hoe lang de centrale verdediger buiten strijd is.



De Portugese international opende in de 52e minuut met het hoofd de score in het Bernabeustadion, maar moest een kwartier later geblesseerd naar de kant gehaald worden na een botsing met ploegmaat Toni Kroos.



Ook Raphaël Varane is nog out met een bovenbeenblessure. Kopzorgen dus voor coach Zinedine Zidane, die woensdag in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League centraal in de verdediging enkel nog kan beschikken over Sergio Ramos en Nacho.