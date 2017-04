Lombaerts met rood van het veld tijdens laatste wedstrijd Zenit in Petrovski-stadion

Bewerkt door: Maarten Vanbergen

8/04/17

Belgen in buitenland Zenit Sint-Petersburg is op de 22e speeldag in de Russische eerste klasse in zijn allerlaatste wedstrijd in het Petrovski-stadion niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Anzhi.

Nicolas Lombaerts stond voor de tweede opeenvolgende partij aan de aftrap bij Zenit. De verdediger, die vanaf volgend seizoen voor KV Oostende aantreedt, kende een ongelukkige wedstrijd. Lombaerts gaf Pavel Yakovlev te veel ruimte, waardoor de Rus na 20 minuten de score kon openen.



Na vijf minuten in de tweede helft moest Zenit met tien voort, nadat Lombaerts aan de noodrem had getrokken en daarvoor rood had gekregen. Desondanks sleepte de thuisploeg een punt uit de brand dankzij een treffer van Kokorin (73.). Door het puntenverlies van Zenit kan leider Spartak Moskou, dat zondag naar Oefa afzakt, acht punten uitlopen op de eerste achtervolger. Zenit heeft 43 punten, Spartak 48.



Voor Zenit was het zijn allerlaatste match in het Petrovski-stadion, waar de club sinds 2006 zijn thuiswedstrijden afwerkt. De bouw van het nieuwe stadion in Sint-Petersburg, één van de twaalf WK-stadions, sleepte door verschillende problemen langer aan dan voorzien, maar is afgerond. De Zenit Arena zal ook dienst doen als stadion voor de Confederations Cup, die volgend jaar in Rusland wordt gespeeld van 17 juni tot 2 juli. Dat wordt beschouwd als de grote test voor het WK in Rusland dat een jaar later plaatsvindt, van 14 juni tot 15 juli.



Samara speelde in eigen huis 2-2 gelijk tegen Amkar Perm. Gianni Bruno mocht aan de wedstrijd beginnen en scoorde op het kwartier de 1-1. De Belgische spits, door het Franse Evian uitgeleend aan Samara, werd in de 84e minuut naar de kant gehaald. De club van Bruno is op twee na laatste in de stand met 17 punten.