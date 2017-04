Door: redactie

10/04/17 - 09u00

video

Vincent Kompany wordt vandaag 31 jaar. Het moment voor Manchester City om zijn kapitein in de bloemetjes te zetten met een compilatie van opmerkelijke acties van Kompany in het shirt van de 'Citizens'. Geniet in het onderstaande filmpje mee van zijn beste tackles, enkele fraaie goals en ander spectaculairs dat 'Vince The Prince' in bijna negen jaar City op de mat legde.