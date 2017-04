Jelle Van Damme haalt het met LA Galaxy van Laurent Ciman en Montreal Impact

Door: redactie

8/04/17

Jelle Van Damme en Marco Donadel van Montreal aan de praat. © getty.

MLS In de Major League Soccer heeft LA Galaxy, het team van Jelle Van Damme, zaterdag op eigen veld de volle buit gepakt tegen Montreal Impact, de club van Laurent Ciman. Het werd 2-0 in het StubHub Center in het Californische Carson.