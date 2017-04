Januzaj weg bij Man United

Door; Kristof Terreur

8/04/17 - 09u54

Januzaj in duel met Younes Kaboul van Watford. © reuters.

José Mourinho heeft een beslissing genomen over Adnan Januzaj (22). "Maar die ga ik jullie niet vertellen", zei hij gisteren. Wellicht zet Manchester United de youngster, momenteel uitgeleend aan Sunderland, komende zomer in de etalage. PSG, Marseille, Monaco en Lyon houden nog altijd contact met zijn entourage, die officieel nog niet op de hoogte is gesteld van Mourinho's besluit. Dit weekend komt de huurling niet in actie tegen zijn moederclub



*Vincent Kompany heeft geen nieuw lichamelijk leed overgehouden aan zijn comeback. Guardiola beslist vandaag of hij hem opstelt tegen Hull.



*Liverpool-sterkhouder Sadio Mané is out tot het einde van het seizoen met een knieblessure. Weer meer speelkansen voor Divock Origi dus.



*Het akkefietje tussen Romelu Lukaku en Ashley Williams, dinsdag tegen Man United, is bijgelegd. De ploegmaats hadden een verhitte discussie, die door Engelse media gretig werd verdraaid, want Lukaku legde hem niet het zwijgen op, zoals met een stilstaand beeld werd gesuggereerd. Hij zwaaide met zijn vingertje. Trainer Koeman zag er niks in: "Winnaars onder mekaar. Ze toonden passie."