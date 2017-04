De wereldkampioenen in het vrouwenvoetbal verliezen met 5-2 van jongens onder 15

© rv.

Het ging weliswaar om een informele vriendenmatch, maar het resultaat is toch best ontluisterend: de nationale vrouwenploeg van de Verenigde Staten, nota bene de wereldkampioen, heeft met 5-2 verloren van de -15 van FC Dallas. Het pleit voor de vrouwen, in sportminnend Amerika echte sterren, dat ze na het verlies groots genoeg waren om de jongens hun moment van glorie te gunnen door met hen op menige foto te gaan.



De Amerikaanse vrouwen spelen momenteel in de zogenaamde 'SheBelieves Cup', een vriendschappelijk internationaal toernooi. De States hadden er nederlagen tegen Engeland (1-0) en Frankrijk (3-0) opzitten, waardoor hun vertrouwen na ook het verlies tegen de jongens van Dallas onder het vriespunt moet gezeten hebben. Maar tegen Rusland werd er zowaar met 4-0 gewonnen. "Het doet altijd deugd om hard terug te slaan, aldus coach Jill Ellis, die de Amerikaanse vrouwen voorbereidt op het verdedigen van hun titel op het WK 2019.