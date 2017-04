Brendan Rodgers blijft coach van Celtic

Door: redactie

7/04/17 - 16u40

Brendan Rodgers heeft zijn contract als trainer van Celtic met vier jaar verlengd. Hij ligt daardoor vast tot juni 2021, zo meldt de Schotse kampioen op zijn website.

Rodgers is bezig aan zijn eerste seizoen bij Celtic, de club van Dedryck Boyata en Logan Bailly. Daarvoor trainde de Noord-Ier drie jaar Liverpool, tot zijn ontslag in oktober 2015.



Onder Rodgers domineert Celtic dit seizoen meer dan ooit de Schotse Premiership. In 31 competitiematchen werd 28 keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld. Eerste achtervolger Aberdeen volgt op liefst 23 punten. Celtic is al zeker van een zesde titel op rij.



Rodgers plaatste Celtic ook voor de groepsfase van de Champions League. Daarin werden de Schotten laatste met 3 op 18 in een poule met Barcelona, Manchester City en Borussia Mönchengladbach.