Liverpool moet sneltrein Mané de rest van het seizoen missen

Bewerkt door: YP

7/04/17 - 13u44 Bron: Belga

© epa.

Liverpool kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op haar Senegalese aanvaller Sadio Mané. Dat maakten de Reds vandaag bekend op Twitter. Mané liep vorig weekend een zware knieblessure op in de Merseyside Derby tegen Everton en moet geopereerd worden. Liverpool-coach Jürgen Klopp moet het voorlopig ook nog doen zonder sleutelspelers Jordan Henderson (voet) en Adam Lallana (dij).

Mané had in de 3-1 zege tegen het Everton van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas voor de openingstreffer gezorgd, maar moest na de pauze geblesseerd vervangen worden door Divock Origi. Afgelopen woensdag kon Liverpool tegen Bournemouth (2-2) ook al geen beroep doen op Mané.



Liverpool, het team van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi, is in de Premier League volop verwikkeld in de strijd om een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De Reds staan momenteel derde, met 60 punten na 31 speeldagen, maar achtervolgers Manchester City, Arsenal en Manchester United hebben nog enkele wedstrijden te goed. De eerste vier in de Premier League krijgen een ticket voor de (voorronde van de) Champions League.

Lees ook Liverpool mist Sadio Mané mogelijk voor rest van het seizoen