Ronny Van Geneugden wordt bondscoach van Malawi

7/04/17 - 13u11 Bron: Belga

Ronny Van Geneugden wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe bondscoach van Malawi. Dat bevestigde de Malawische voetbalbond (FAM) op zijn website.

"We hopen vandaag het contract te finaliseren, zodat hij zo snel mogelijk aan het werk kan", zegt bondsvoorzitter Walter Nyamilandu. Van Geneugden kwam donderdagavond al aan in Malawi.



Voor Van Geneugden zou het zijn tweede buitenlandse avontuur zijn. Vorig seizoen was hij aan de slag in Cyprus bij Enosis Paralimni. Voordien coachte Van Geneugden in België RC Genk (2008-2009), OH Leuven (2010-2014) en Waasland-Beveren (2014). Met OH Leuven werd hij in 2011 kampioen in tweede klasse.



Van Geneugden's eerste opdracht als bondscoach van Malawi zou de kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup zijn tegen Madagascar.