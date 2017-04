Lestienne sneuvelt met Kazan in halve finale beker

© getty.

Voetbal Rubin Kazan is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Russische beker. Kazan, met Maxime Lestienne 74 minuten op het veld, verloor zijn halve finale met 2-1 van Oeral.

Lestienne, die het in de competitie vooral van invalbeurten moet hebben, mocht nog eens starten bij Kazan en bedankte coach Javi Gracia op het halfuur met een assist. Jonathas werkte af en wiste zo de openingstreffer van Iljin uit. Diezelfde Jonathas miste na 39 minuten nog een strafschop en dat kwam Kazan duur te staan. Na de pauze nam Oeral weer de bovenhand. Novikov bezorgde zijn team een finaleplaats.



In de finale neemt Oeral het op tegen Lokomotiv Moskou, dat woensdag in de andere halve finale Oefa versloeg met 1-0. Rubin Kazan kent een teleurstellend seizoen en staat in de competitie pas op de tiende plaats, op 21 punten van leider Spartak Moskou.