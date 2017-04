Eigenaars Manchester City kopen Uruguayaanse tweedeklasser

Bewerkt door: XC

6/04/17 - 15u44 Bron: Belga

Sjeik Mansour bin Zayed al-Nahyan. © photo news.

De Arabische investeringsgroep die Manchester City in de portefeuille heeft, mag zich voortaan ook eigenaar van de Uruguayaanse tweedeklasser Atletico Torque noemen. City Football Group (CFG), met basis in Abu Dhabi, kondigde het nieuws vandaag aan.

Zuid-Amerikanen naar Premier League

Door te investeren in een Uruguayaanse club, hoopt CFG zijn positie op de Zuid-Amerikaanse markt te versterken. Op termijn moet dat leiden tot transfers van goede Zuid-Amerikaanse spelers naar de Premier League."We zijn heel blij met deze nieuwe stap in de ontwikkeling van onze activiteiten in de voetbalwereld", stelt de uitvoerend directeur van CFG, Ferran Sorriano, in een persbericht.



Manchester City is sinds 2008 in handen van sjeik Mansour. Sinds zijn komst wonnen de Citizens, waar Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne aan de slag zijn, twee landstitels (2012 en 2014), een FA Cup (2011) en twee Ligabekers (2014 en 2016).