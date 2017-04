Hoe verloopt de titelstrijd in Europese topcompetities?

SW

In de Jupiler Pro League zijn de play-offs vorige weekend van start gegaan, RSC Anderlecht kwam met de beste papieren uit het openingsweekend in play-off 1. Maar hoe verloopt het ondertussen bij de andere Europese topcompetities?

Premier League Chelsea doet het behoorlijk goed en met zeven punten voorsprong met nog acht matchen te gaan, zijn ze op weg naar de landstitel. Maar met nog uitwedstrijden tegen Everton en Manchester United voor de boeg, mogen de manschappen van Conte nog niet te vroeg juichen.



Onderaan de tabellen in de Engelse competitie bengelen Sunderland en Middlesbrough. Derde laatste staat Swansea (18e plaats) maar met slechts negen punten verschil op Southampton (9e plaats) in de Premier League. Dus met nog acht matchen in het verschiet is ook hier nog niets zeker. Lees ook Indrukwekkende statistiek: Guardiola verliest voor het eerst zes matchen in één seizoen

Primera División In Spanje wordt het een klassieke tweestrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona. Real heeft momenteel 2 punten voorsprong en moet nog een inhaalwedstrijd spelen tegen Celta De Vigo. El Clásico op 23 april in Santiago Bernabéu zal dus noodzakelijk zijn voor Barcelona om te winnen.



Onderaan heeft Ossasuna de slechtste papieren, zij hebben nog maar twee overwinningen behaald dit seizoen. Ook Sporting Gijón en Granada zullen nog punten moeten sprokkelen als ze ook volgend jaar in La Liga willen blijven voetballen. © afp.

Bundesliga Het oppermachtige Bayern München is met tien punten voorsprong op RB Lepizig en nog zeven matchen in het verschiet op weg naar zijn vijfde titel op rij.



Onderaan mag Darmstadt 98 de boeken al sluiten en zich klaarmaken voor de tweede Bundesliga. Enkel een wonder kan hun nog in eerste klasse houden. Ook FC Ingolstadt 04 zal nog een remonte moeten inzetten als ze nacompetitie willen spelen.

Serie A In de Italiaanse competitie staat voor de eerste keer sinds lang een spannende titelstrijd op het menu. Met nog acht wedstrijden te gaan is het verschil tussen Juventus en AS Roma slechts zes punten. Op 14 mei ontvangt Roma de Oude Dame nog.



Onderaan sluiten Pescara, Palermo en Crotone de hekken. Voor hun lijkt degradatie al zo goed als zeker. Enkel Empoli kan nog in de problemen komen en wisselen met één van de drie ploegen die voorlopig op degraderen staan. © photo news.

Ligue 1 Monaco is in bloedvorm en zou topfavoriet PSG wel eens van de titel kunnen afhouden. Ook het verbazende Nice is nog niet afgeschreven om in Frankrijk kampioen te spelen.



Onderin het klassement is echter nog niets beslist. Bastia staat op de laatste plaats maar met slechts drie punten achterstand op Lorient en AS Nancy Lorraine