"José Mourinho vermoordt het voetbal, Cristiano Ronaldo doet mij niks, hij is zo voorspelbaar"

Je het voetballers die braaf vertellen wat hen verwacht wordt op basis van de nodige mediatraining en je hebt voetballers die onder geen enkel beding een blad voor de mond nemen. Wel, Hatem Ben Arfa die mag je gerust in tweede categorie onderbrengen. Ook in een interview voor 'France Football' laat de 30-jarige Fransman zich weer flink gaan.

De aanvallende middenvelder/vleugelspeler van PSG, waar hij de kleedkamer deelt met Rode Duivel Thomas Meunier, heeft zo zijn favoriete doelwitten en die luisteren naar de klinkende namen José Mourinho, Diego Simeone et Cristiano Ronaldo. "Heel wat trainers zijn ervan overtuigd dat ze een soort voetbal moeten uitvinden dat het spel van de tegenstander afblokt en afbreekt. Dankzij hen is er helemaal geen plezier op een voetbalveld. Ik hou van Zuid-Amerikanen zoals Marcelo Bielsa en Jorge Sampaoli. Ze zijn streng en staan voor hard werken, maar ze zorgen er ook voor dat er ruimte is voor spontaniteit en ingevingen van het moment. Mourinho en Simeone daarentegen zijn net het tegenovergestelde, de natuurlijke vijanden van iemand als Johan Cruijff en zijn voetbalvrijheid. Zij zorgen ervoor dat het plezier verdwijnt in het voetbal. Er is geen ruimte meer voor spektakel. Op die manier ebt jouw goesting om naar matchen te kijken weg. Ze vermoorden het voetbal."



Geen fan van CR7

'Bennie', voor de vrienden, steekt trouwens zijn liefde voor FC Barcelona niet onder stoelen of banken. En daar hoort ook een steek naar Cristiano Ronaldo bij: "Hij maakt bij mij helemaal geen emotie los, hij is zo voorspelbaar. Gelukkig is er nog Barça! Zonder hen mochten we gewoon stellen dat het voetbal dood is. Ze spelen niet volgens een bepaalde methode, maar volgens een bepaalde filosofie. Daar kan je alleen maar van houden", klinkt het bij de ex-speler van Lyon, Marseille, Newcastle en OGC Nice.