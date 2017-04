Politie valt binnen bij toptransfer Leicester City na klacht over partnergeweld (maar buurt valt uit de lucht)

Door: Glenn Bogaert

6/04/17 - 09u25 Bron: Daily Mail

© reuters.

Opschudding in het o zo kalme Leicester, waar de politie dinsdagnacht een klacht binnenkreeg voor partnergeweld ten huize Ahmed Musa. Die naam doet natuurlijk een belletje rinkelen want de 24-jarige Nigeriaan is een van de dure zomeraanwinsten van de Engelse landskampioen. Prijskaartje: om en bij de 19 miljoen euro. De ordediensten trokken naar de chique woning van de ploegmaat van Wilfred Ndidi, maar kwam daar voor een verrassing te staan.

© photo news. © getty.

Eens aangekomen ten huize Musa in Countesthorpe, Leicestershire bleek immers dat er niemand thuis was. Waar waren Ahmed en zijn echtgenote? De politie onderwierp de buren dan maar aan een vragenrondje om te horen wat er nu precies aan de hand was. Ook die reageerden compleet verrast. Pas bij zijn thuiskomst gisteren om 1 uur 's nachts werd aanvaller Musa (ex-CSKA Moskou) dan toch opgepakt door twee vrouwelijke politieagenten. De voetbalvader van twee kindjes zou zijn vrouw Jamilia hardhandig hebben aangepakt, maar werd snel weer vrijgelaten.



Een woordvoerder van de politie liet het volgende optekenen: "We hebben een 24-jarige man opgepakt bij hem thuis in Leicester op verdenking van partnergeweld." In de buurt reageren ze echter verbaasd, geen slecht woord over Leicesterspeler Ahmed Musa: "Hij is een vriendelijke jongen, hij lacht altijd en ik weet helemaal niks over zijn privéleven. Een andere buurtbewoner reageerde evenzeer verrast: "Ik heb nog nooit lawaai gehoord bij hem thuis, ik wist helemaal niet dat de politie werd gecontacteerd." Opvallend: Musa maakte dinsdagavond geen deel uit van de 18-koppige selectie voor de match tegen Sunderland (2-0). Naar verluidt zou de spits uit de gratie gevallen zijn bij coach Craig Shakespeare.



Bij Leicester zelf reageren ze erg kalm op het verhaal: "We zijn op de hoogte van het feit dat Musa werd ondervraagd door de politie, maar het onderzoek is intussen gesloten en er zal geen verder gevolg aan gegeven worden. We zien dan ook geen enkele reden om interne maatregelen te nemen. Uiteraard geven we Ahmed wel de kans om de kwestie binnen de contouren van de club te bespreken."