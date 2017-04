Omhaal Suarez startschot voor acht dolle minuten waarbij Sevilla sterretjes ziet

Steven Gijbels

5/04/17 - 21u18

© afp.

video FC Barcelona heeft weinig energie verspeeld aan de clash met Sevilla, toch de nummer vier in La Liga. Acht dolle minuten in de eerste periode, met doelpunten van Luis Suarez en Lionel Messi (2x) volstonden om de bezoekers uit te tellen. De tweede helft werd een maat voor niets. Door de zege klimt Barça opnieuw naar de leiding, met één tel meer dan Real Madrid dat later vanavond Leganes partij geeft.

© afp. Sevilla maakte dit seizoen indruk in La Liga, maar de jongste weken vlot het veel minder. Dankzij een magere 3 op 12 zag het Real Madrid en Barcelona alsmaar verder weg kruipen. Een serieuze dip en een trip naar Camp Nou maak je dan liever niet. Dat mocht Sevilla aan de lijve ondervinden, want in de eerste periode kon het Ter Stegen enkel bedreigen via een knal van N'Zonzi. Barcelona nam meteen het heft in handen met een vroege poging van Messi op de lat. Toch duurde het tot minuut 25 vooraleer de machine van Barça helemaal aansloeg. Suarez verschalkte doelman Rico met een omhaal. Het startsein voor acht dolle minuten met Messi in een glansrol. Eerst verdubbelde de Argentijn de score na een prima aanval en niet veel later liet hij de netten alweer trillen (nu met een heerlijke volley). De bezoekers helemaal knock-out geslagen.