Neymar liet snelste sprint optekenen bij Barça, maar toch ook veel verrassingen in volledige overzicht

Yari Pinnewaert

5/04/17 - 17u36 Bron: Marca

© afp.

Barcelona krijgt vanavond in Camp Nou Sevilla op bezoek en in de aanloop naar die hoogst interessante confrontatie heeft de Spaanse sportkrant Marca een al even interessant artikel gedropt over wie de sneltreinen zijn in de klas van Luis Enrique.

Dat Neymar de snelste is, hoeft waarschijnlijk geen verrassing te heten. Begin maart, in de 6-1-overwinning tegen Sporting Gijon, trok de Braziliaan een sprintje tegen een snelheid van 34,83 kilometer per uur. Veel verrassender is de naam van de dichtste achtervolger: Jérémy Mathieu. De Franse verdediger haalde in de wedstrijd tegen Deportivo La Coruña een snelheid van 34,25 km/u. Ook op plaats drie valt er met Aleix Vidal (een verdediger die niet eens veel aan spelen toekomt) een andere verrassende naam te noteren (33,8 km/u).



Helemaal aan de andere kant van de sprinttabel vinden we middenvelder Ivan Rakitic terug. De Kroatische middenvelder bengelt helemaal onderaan met zijn 30, 66 kilometer per uur. Ook jongens als Andres Iniesta, Rafinha en Arda Turan bengelen helemaal onderaan, zo leert ons onderstaand overzicht.



Voorts vinden we Lionel Messi en Luis Suarez, de maatjes van Neymar in de spits bij de Blaugrana, terug op respectievelijk de dertiende en de elfde plaats in het lijstje. Maar zij bewijzen dus zo goed als wekelijks dat je niet de snelste hoeft te zijn om wedstrijden te beslissen... Lees ook Luis Enrique wil sabbatjaar inlassen

De nieuwe clip van Shakira, die laat zelfs haar liefje niet onberoerd

(Halve) Belg zwaar geïntimideerd door speler van het grote Barcelona: "Je gaat zakken, hoerenzoon!"