J. Lukaku zet Nainggolan een hak: Lazio knokt zich voorbij stadsrivaal naar finale Coppa Italia

Thomas Lissens

4/04/17 - 22u39

Lukaku in duel met Rüdiger. © getty.

Lazio Roma speelt de finale van de Coppa Italia. Lazio, waar Jordan Lukaku de hele wedstrijd speelde, knokte zich voorbij stadsgenoot AS Roma naar de eindstrijd van de Italiaanse beker. Lazio verloor vanavond wel met 3-2 tegen Radja Nainggolan en co, maar de 'Biancocelesti' stoten toch door nadat ze de heenwedstrijd met 2-0 hadden gewonnen. Thomas Vermaelen bleef de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd.

Nainggolan en zijn ploegmaats hadden flink wat werk op de plank liggen na de 2-0 uit de heenmatch. En dat beseften de 'Giallorossi' ook. Roma kreeg na amper drie minuten al een uitstekende kans -Lukaku lag met slordig balverlies aan de basis-, maar het vizier van Dzeko stond nog niet op scherp.



Lazio ontsnapte aan een vroege tegengoal en ook daarna hadden Lukaku en co het knap lastig om te ontsnappen aan de druk van de stadsgenoot. El Shaarawy kwam met een overhoekse krul dicht bij de openingstreffer, maar ook 'Il Faraone' kon het net niet doen trillen. De frustraties namen toe bij de Roma-fans en dat werd er in minuut 36 niet bepaald beter op.



Milinkovic-Savic (ex-KRC-Genk) eiste net als in de heenmatch immers alweer een hoofdrol op. Eerst kon Roma-doelman Alisson nog verhinderen dat Immobile er 0-1 van maakte, maar in de herneming kon Milinkovic-Savic de bal wel eenvoudig in het lege doel duwen. Lazio kon de bekerfinale al ruiken, maar met een goal vlak voor rust -na zwak ingrijpen van De Vrij- kon El Shaarawy de spanning toch ietwat terugbrengen.