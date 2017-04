Cavanda helpt Galatasaray aan vlotte zege

Door: redactie

3/04/17 - 22u21

Luis Pedro Cavanda werkte maandag de volle 90 minuten mee aan een vlotte 4-0 zege van Galatasaray tegen rode lantaarn Adanaspor op de 26e speeldag in de Turkse competitie.

Lukas Podolski, die onlangs stopte als Duits international, opende maandag in de 25ste minuut de score. Garry Rodrigues verdubbelde aan het begin van de tweede helft de voorsprong. Selcuk Inan maakte in de 56ste en 59ste minuut het derde en vierde doelpunt, allebei vanaf de strafschopstip.



Galatasaray heeft na 26 wedstrijden 49 punten, twee meer dan Fenerbahçe. De ploeg van coach Dick Advocaat was zaterdag, dankzij een laat doelpunt van Robin van Persie, met 0-1 te sterk voor Kardemir Karabükspor. Galatasaray heeft negen punten minder dan koploper Besiktas.