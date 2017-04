Ronaldo over Ferguson bij Man U: "Hij zei me: 'Ik wil dat je rugnummer 7 draagt'"

Door: redactie

3/04/17 - 15u49

Mei 2008: 'Sir' Alex legt de hand vaderlijk over de schouder van Cristiano. © afp.

Nike heeft een nieuwe voetbalschoen opgedragen aan de periode van Cristiano Ronaldo bij Manchester United. In een promotiefilmpje vertelt Ronaldo een anekdote: "Ik dacht het rugnummer 28 te krijgen, maar Ferguson zei me: 'Ik wil dat je nummer 7 draagt.' Ik was verrast."

Manchester United was de start van mijn voetbalsuccessen. Ik verbeterde er niet alleen mijn techniek maar ook mijn lichaam Cristiano Ronaldo

Ronaldo toonde al snel dat hij het nummer 7, dat in het verleden behoorde aan iconen als Cantona en Beckham, meer dan waard was. Bij Manchester United werkte de huidige ster van Real Madrid intensief aan zijn fysieke conditie en aan zijn spel. "Het was de start van mijn voetbalsuccessen", zegt Ronaldo in bijgevoegd promotiefilmpje van Nike. "Ik verbeterde niet alleen mijn techniek maar ook mijn lichaam."



De belangrijke jaren bij Manchester dienden als inspiratiebron voor Ronaldo's Chapter 4: Forged for Greatness-voetbalschoenen. Het design is een knipoogje naar de manier waarop gloeiend heet ijzer gesmeed wordt. Zo zien we op de schoen een degradé van rood en oranje - een verwijzing naar gesmolten ijzer - naar de metaaltinten op de bovenzijde. In het CR7-logo op de zijkant verwijst de prominente 7, naast de al even zichtbare CR, naar zijn overgang naar het nummer zeven in die jaren. Op de hiel staat Ronaldo's vorige nummer 28 in Romeinse cijfers.



De voetbalschoenen zijn vanaf deze week beschikbaar in de versies Superfly, Vapor en NikeFootballX.