Oppermachtig Celtic voor zesde jaar op rij kampioen van Schotland

Ook Rode Duivel Dedryck Boyata (tweede van rechts) viert mee. © getty.

Een verrassing is het al lang niet meer, maar Celtic heeft zijn landstitel in Schotland verlengd. Voor het zesde jaar op rij. Op bezoek bij Hearts werd het 0-5. Na 30 speeldagen hebben The Bhoys een onoverbrugbare kloof van maar liefst 25 punten op nummer twee Aberdeen. Bij Celtic werd Dedryck Boyata vandaag na 87 minuten gewisseld.