Op zijn 35ste is Porto-doelman Casillas zijn kunstjes duidelijk nog niet verleerd

video De strijd om de Portugese landstitel blijft bijzonder spannend. Koploper Benfica en naaste achtervolger Porto gaven elkaar gisteren geen duimbreed toe, 1-1. Bij de bezoekers, geen spoor van Depoitre, ontpopte doelman Iker Casillas zich tot held. De 'Águias' hebben, met nog zeven wedstrijden te gaan, slechts één punt meer dan Porto.

Benfica kwam in de topper al na zeven minuten op voorsprong. Jonas lokte op goedkope wijze een strafschop uit door zijn been achter dat van Felipe te haken. Ref Xistra trapte in de vol en de Braziliaan faalde vanaf de stip niet. Porto kon pas na rust reageren via Pereira. De Uruguayanan pegelde het leer staalhard binnen. Benfica zette daarna alles op alles, maar een verdiende zege kwam er niet meer. Vooral omdat de intussen 35-jarige Casillas een hoofdrol opeiste. Met een dubbele redding en een prima reactie op een poging van Mitroglou - de Griekse killer van de Rode Duivels - bezorgde hij Porto een punt.



Het is al van het seizoen 2001-2002 geleden dat niet Benfica of Porto kampioen wisten te spelen. Ook dit jaar zijn beide ploegen in een razendspannende strijd verwikkeld. Nummer drie Sporting volgt al op 11 punten van leider Benfica.