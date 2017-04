Hazard op Real-vraag: "Wil je me in de problemen brengen of wat?"

Kristof Terreur

2/04/17 - 09u30

Alle opties blijven open. Eden Hazard (26) is de domste niet. Gevraagd naar de interesse naar Real Madrid antwoordde hij op PlaySports met een kwinkslag: "Wil je me in de merde duwen?" Waarna een dooddoener volgde: "Ik ben er gelukkig hier. Ik heb nog een contract tot 2020. Ik zit hier goed."

Zijn woorden zullen ongetwijfeld in twee richtingen geïnterpreteerd. "Ik heb niks over mijn toekomst te zeggen", zei Hazard, geflankeerd door maatje Christian Benteke. "Rien à dire. Ik speel gewoon mijn matchen en probeer het maximum te geven. Ik heb hier nog wat zaken af te maken dit jaar." Antwoorden zoals hij ze al twee seizoenen geeft. Slim houdt hij alle opties open. Je weet immers nooit wat er in de zomer gebeurd. Ondertussen hebben Spaanse en Engelse media de stof die ze willen hebben. Bij Chelsea voelen ze zich er ongemakkelijk bij.



Het Hazard-Realverhaal belooft een lange soap te worden. Met elke dag een nieuwe episode. 300.000 pond per week. Straks ongetwijfeld ergens rond 350.000 pond (400.000 euro) per week. De voorbije dagen scheen de zon uitvoerig in Engeland, maar werd er wel duchtig met het natte vingertje gezwaaid. Toch wat het toekomstige loon van Eden Hazard bij Chelsea betreft. Sinds 'The Guardian' vorige week een nieuwe verhaal over de interesse van Real Madrid lanceerde en de Madrileense sportkant 'Marca' met twee coververhalen meteen mee op de campagnewagen sprong, regende het updates. Content in overdrive. Knip. Plak. (Halve) waarheden, leugens, en vooral veel veronderstellingen.Hazard kijkt het aan. De speculaties boeien hem weinig. Hij is van kindsbeen af fan van Real, klopt. Nog meer van idool Zinedine Zidane, maar ondanks het feit dat hij bij Chelsea bijna alles gezien en gewonnen heeft, is hij er tot vandaag gelukkig. De kinderen nog meer. Geluk dat hij niet zomaar op de helling zal zetten. Familie komt voor alles. Er zal een serieuze challenge, met de nodige sportieve en financiële garanties, op tafel moeten komen voor hij een nieuw avontuur overweegt. Tot dan houdt hij alle opties open. Lees ook Conté: "Hazard is hier gelukkig en wij zijn tevreden over hem"

Ex-voorzitter Real: "100 miljoen pond voor Hazard? Geen probleem" Eden Hazard said he has nothing to say on his future, but added that he's feeling very good at Chelsea and still has a long-term contract. pic.twitter.com/gWgTKzn9wJ — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Sat Apr 01 00:00:00 MEST 2017

Momenteel zijn dat zorgen voor later. Eerst wil hij de titel winnen. Buiten de eerste aftastpogingen van Real is er in het dossier-Hazard maar weinig gebeurd, zo verzekeren mensen die het kunnen weten. En bij Chelsea zullen ze er straks alles aan doen om Hazard te houden. Daar hoort ook een opgewaardeerd contract bij, met hogere cijfers dan de 220.000 euro die hij momenteel wekelijks verdient. Gesprekken daarover hebben nog niet plaatsgevonden, zelfs geen verkennende. Omdat Hazard nog tot 2020 vastligt, heeft Chelsea geen haast. Op de club beseffen ze dat hij al jaar en dag een troetelkind is van Real-trainer Zidane en dat voorzitter Florentino Pérez in een verkiezingsjaar graag wil uitpakken met een grote naam, maar zolang die officiële move voor Hazard er niet komt, wacht de directie af. Tot dan mogen bovenstaande loonhypotheses ook de prullenbak in.



Toch: geen rook zonder vuur. In Spanje maken clubs wel eens gebruik van sommige journalisten om lijntjes uit te leggen, in de hoop dat spelers en managers toehappen. De Marca-campagne komt niet zomaar aanwaaien. De jacht op Hazard is open en vertoont veel gelijkenissen met die op Gareth Bale in 2013. Real polste een eerste keer naar de Welshe international in 2012 en bleef sindsdien via tussenpersonen in contact. In februari 2013 zwierde de sportkrant hem een eerste keer op de cover. In mei van dat jaar schakelde ze een versnelling hoger met alle targets van Pérez op de frontpagina: Lewandowski, Isco, Bale, Neymar, Carvajal en Casemiro. In vier op zes zou de president krijgen wat hij wou. Bale met veel moeite. Pinnige Spurs-voorzitter Daniel Levy droomde van 145 miljoen euro. Enkel door een blessure te faken en in staking te gaan, dwong Bale zijn recordtransfer van 95 miljoen af. @HLNinEngeland https://t.co/sFFmkaDOeh



