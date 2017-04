Ronald Koeman wordt geen bondscoach van Oranje: "Nu niet. Onmogelijk."

Bavo Boutsen

1/04/17 - 18u34 Bron: Belga

© photo news.

Ronald Koeman heeft duidelijk uitgesproken dat hij niet de nieuwe bondscoach van Nederland wordt. "Onmogelijk", zei de manager van Everton na de verloren Merseyside Derby tegen Liverpool (3-1) voor de camera van Ziggo Sport. "Ik wilde het twee jaar geleden graag doen, nu past het niet."

De 54-jarige voormalige verdediger ondertekende in juni vorig jaar een driejarig contract bij Everton, waar hij coach is van Kevin Mirallas en Romelu Lukaku. Koeman werd afgelopen week veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van de ontslagen bondscoach Danny Blind bij het Nederlands elftal.



De oud-international wilde in 2014 dolgraag Louis van Gaal opvolgen, maar de Nederlandse voetbalbond koos destijds voor een constructie met Guus Hiddink en Blind. "Ik was ooit in beeld en ben dat misschien nog steeds wel", zei Koeman zaterdag. "Maar het past nu niet, onmogelijk. Wie weet komt het ooit nog een keer in de toekomst", verklaarde de ex-speler van Barcelona onomwonden.



Koeman is zo de tweede kandidaat die openlijk bedankt voor een job als Nederlands bondscoach. Gisteren verklaarde ook Feyenoordcoach Giovanni Van Bronckhorst dat hij geen interesse heeft. Ook Michel Preud'homme werd de voorbije week al gelinkt aan Oranje, al lijkt die optie behoorlijk onwaarschijnlijk.