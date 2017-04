"Dembélé is een genie. Zoals Maradona en Ronaldinho"

Kristof Terreur

Zijn trainer ziet hem graag. Wanneer Mauricio Pochettino straks zijn memoires schrijft, zal de Argentijn een passage besteden aan Moussa Dembélé (29). Tussen de andere genieën waar hij ooit mee heeft gespeeld of samengewerkt. Hij somt ze op: "Diego Maradona, Ronaldinho, Jay-Jay Okocha, Iván de la Peña en Moussa."

In Engeland begrijpen ze er maar weinig van. Voor het tweede seizoen op rij hoort Moussa Dembélé bij de beste middenvelders in de Premier League. In de dribbel-, de duel- en de passingstats, maar ook in de indrukken die kenners van hem krijgen, live in het stadion en op televisie. Cijfers die het beeld onderbouwen. Alleen: eens Dembélé het Kanaal oversteekt en het shirt van de Rode Duivels aantrekt, blijft van die reputatie maar weinig over. In Engeland snappen ze maar moeilijk dat de middenvelder sinds begin 2014, de start van zijn beste periode, amper vier keer een basisplaats kreeg bij België. Een misbegrepen genie.

Biografie Dat onderstreepte zijn trainer bij Tottenham, Mauricio Pochettino, op zijn persconferentie voor de geschreven pers nogmaals. Hij gooide oprecht met bloemetjes. "Ik zeg Moussa altijd: 'Later, in mijn biografie, zal jij één van die geniale spelers zijn, waarvan ik het geluk had hen te ontmoeten'", zei Pochettino. "Diego Maradona was er één, Ronaldinho, Jay-Jay Okocha en Iván de la Peña. Hij was een genie, net als Moussa Dembélé. We vertellen hem ook altijd dat als we hem onder onze hoede hadden gehad op zijn 18de of 19de, hij tot één van de beste spelers in de wereld had kunnen uitgroeien. Man, wat had ik hem graag onder mij gehad op zijn achttiende." © reuters.