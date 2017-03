Wie wordt de nieuwe bondscoach van Oranje? "Als ze bellen, zeg ik nee"

Giovanni van Bronckhorst. © anp.

De nieuwe bondscoach van Nederland wordt al zeker niet Giovanni van Bronckhorst. Dat liet de coach van Feyenoord zelf weten. "Ik wil kampioen worden."

Sinds het ontslag van Danny Blind zit Oranje zonder bondscoach. De KNVB, de Nederlandse voetbalbond, is duchtig op zoek naar een opvolger, maar Giovanni van Bronckhorst zal het niet worden. "Als ze me bellen, zeg ik nee. Ik wil kampioen worden met Feyenoord", liet Van Bronckhorst weten.



Feyenoord staat momenteel aan de leiding in de Eredivisie met zes punten voorsprong op Ajax. Zondag staat de topper in de ArenA op het programma. De Rotterdammers willen graag voor het eerst sinds 2005 winnen op bezoek bij Ajax. "Statistieken tellen helemaal niet, ik heb er ook niets mee, eerlijk gezegd", zegt Van Bronckhorst. "We willen in de ArenA een goed resultaat boeken en zorgen dat we er voor de laatste zes wedstrijden gewoon enorm goed voor staan."