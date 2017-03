Berahino over positieve dopingtest: "Er zijn altijd wel mensen die het op jou gemunt hebben"

SW

Saido Berahino, voormalig aanvaller bij West Bromwich in de Engelse competitie, werd de eerste seizoenshelft geschorst wegens het positief testen op een dopingcontrole. Deze informatie kwam begin februari pas aan het licht, maar nu spreekt Berahino voor het eerst zelf over zijn schorsing.

Berahino is ondertussen niet meer in loondienst bij West Bromwich. Hij speelt nu voor Stoke City, die voorlopig op een 9e plaats staan pal onder West Brom. Het is zijn huidige coach Mark Hughes die begin februari met het nieuws kwam dat Berahino geschorst was voor acht weken wegens het positief testen op een verboden product.



De aanvaller met Engelse en Burundese nationaliteit spreekt nu voor het eerst over zijn schorsing. "Het is heel moeilijk te accepteren als je geschorst wordt voor iets waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent", zegt de aanvaller tegen de BBC. Er werd bij een controle slechts een kleine hoeveelheid drugs gevonden, wat er volgens Berahino op wijst dat hij niet bewust deze hoeveelheid heeft ingenomen. Volgens Berahino is de drug in zijn drankje gedaan. "Ik was natuurlijk wel zelf in die club, dus ik heb me zelf onverantwoordelijk gedragen. Maar daarna is het allemaal bergafwaarts gegaan. Tot op de dag van vandaag kan ik me niet inbeelden wie dit mij heeft willen aandoen."



Het incident zorgde voor heel wat ongeluk bij de jonge aanvaller. Bij WBA kwam hij niet meer aan de bak. "Niemand nam me in bescherming. Het was heel moeilijk om niet te kunnen doen wat ik het liefst doe, met een lach op m'n gezicht voetballen. Daar ging ik aan onderdoor." Daarom koos hij om in de winterperiode te vertrekken bij de club waar hij al sinds zijn elfde speelde. De aanvaller ginig voor 14 miljoen euro naar Stoke City, waar hij wel al het veld mocht betreden. De eerst goal bij zijn nieuwe club moet nog vallen, maar het is alvast een nieuwe start voor Berahino.